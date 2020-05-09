Единственный вариант для окружения Зеленского — попытаться искусственно стравить Саакашвили с тем же Аваковым, Шмыгалем или Разумковым - мнение

"Больше всех противился назначению Саакашвили не Аваков, а Ермак", - політолог

На якийсь час Володимиру Зеленському почне надходити значно більше об'єктивної, критичної інформації про те, що робиться в країні від його імені.

"Знаете, кто был более всего против назначения Михеила Саакашвили на какой угодно заметный пост? Нет, не Арсен Аваков, а Андрей Ермак, частично поддержанный Сергеем Шефиром", - написав політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"Конечно, Аваков не восторге от реинкарнации МНС, но министр МВД - политик. И его вес определяется его влиянием на силовиков - как официальных, так и неофициальных, о чем, кстати, свидетельствуют разборки в "Национальном корпусе" по поводу поддержки/неподдержки Сергея Стерненко.

То есть, значимость Авакова - материальна, Саакашвили ей не смертелен. В отличие от виртуальной значимости Ермака.

Еще с Дмитрия Табачника сложилось, что глава президентского офиса (секретариата, администрации - не важно) работает привратником возле уха президента. Если кто-то хочет попасть к главе державе, сначала он должен доложить главе офиса, о чем намерен говорить. А глава офиса оценит, насколько такая информация важна и своевременна, оценит, разумеется, с учетом собственных интересов. И если совпадет, то калитка к уху президента откроется. А не совпадет, то глава офиса имеет множество возможностей не допустить нежелательное лицо к своему шефу.

Немедленно после назначения Саакашвили на него обрушится Ниагара из предложений по реформе всего на свете, а также из компромата о злоупотреблениях чиновников в центре и на местах. И частью этой информацией он, естественно, захочет поделиться с Владимиром Зеленским. А зачем ближайшему окружению президента такая неконтролируемая инфа, идущая в обход их калитки? У них и так полно проектов, куда интегрированы их хотелки, а бюджетных денег и так на всех не хватает. Еще страшнее информация о нарушениях и глупостях, которые творят назначенцы нынешней власти.

То есть, позволить регулярное общение Саакашвили и Зеленского для окружения президента - это как себе серпом по чему-нибудь крайне чувствительному. Но попробуй не пустить неконтролируемого Михеила! Он же сразу вывалит все в прессу, западную, в том числе, да еще и в посольства! Пускать - беда. Не пускать - еще бедовее! Цугцванг по-украински называется.

Единственный вариант для окружения Зеленского - попытаться искусственно стравить Саакашвили с тем же Аваковым, Шмыгалем или Разумковым - авось, удастся канализировать его термоядерный разоблачительный порыв в сторону от себя и, тем самым, скомпрометировать МНС. Но не факт, что выйдет.

В любом случае, на какое-то время Владимиру Зеленскому начнет поступать значительно больше объективной, критической информации о творящемся в стране от его имени. Что приблизит крах нашей коррупционно-олигархической системы власти. Вот только крах ее отдельно или вместе со страной - об этом и сам Саакашвили вряд ли знает наверняка".