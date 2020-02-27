Экс-нардепа Бобова оштрафовали за скрытую недвижимость в Швейцарии

ВАКС оштрафовал на 51 тыс. гривен бывшего депутата Верховной Рады Геннадию Бобову (группа "Возрождение") по приговору о недостоверном декларировании данных об имуществе. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В январе текущего года детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату VIII созыва,в указании недостоверной информации в декларациях в период с 2015 по 2018 годы.

В частности, Бобов в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства на 52 млн гривен, недвижимость в Швейцарии стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен.

Экс-нардепу вручили подозрение в сокрытии данных из декларации

Во время подготовительного заседания экс-нардеп заключил с прокурором САП соглашение о признании виновности. Высший антикоррупционный суд утвердил указанное соглашение, признал Бобова виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен.

Кроме того, экс-нардепа лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Отмечается, что ранее, в мае 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Бобова. Он подозревался в уклонении от налогов и декларировании недостоверной информации. Впоследствии, Бобов уплатил в государственный бюджет 37,9 млн гривен в виде начислений по налоговым обязательствам, но пообещал судиться за них. Луценко после этого отозвал представление. По материалам 368.media