Екснардеп Іллєнко заявив, що йде в мери Києва

Народний депутат України VII-VIII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявив про намір балотуватися на пост міського голови Києва.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"У Києва є своя велика історія і своя місія, але, на жаль, сьогодні при владі люди, які знищують нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик. Я буду балотуватися на пост міського голови. Разом ми поламаємо їх схеми та договірняки. Ми зробимо Київ безпечним і комфортним. Ми зупинимо антиукраїнський реванш і покажемо, що Київ - українська столиця", - сказав Іллєнко.

Нагадаємо, перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня.

У липні депутатка Верховної Ради Ірина Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва. Також відомо, що участь у виборах зібрався брати нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Днями про намір йти в мери Києва від "Голосу" повідомив шоумен Сергій Притула.

Згідно з даними липневого опитування, на виборах мера Києва зараз переміг би чинний голова міста Віталій Кличко, який оголосив, що теж буде балотуватися. За матеріалами LB.ua