Ермак инициирует создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает главам областных государственных администраций ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые бы занялись формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из регионов для работы на государство.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил он на традиционном селекторном совещании с главами ОГА, в котором также приняли участие заместители руководителя ОП и народные депутаты.

По словам Ермака, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из Киева легче начать строить карьеру в центральных органах власти, в то же время много молодых талантов остается на периферии, поэтому крайне необходимо привлекать их к процессам.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

"Мы последние два месяца действительно сосредоточены на работе по противодействию коронавирусной болезни. Сейчас мы должны еще раз активизироваться и добавить новые списки", - сказал он.

Ермак поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах и отметил непрерывность этого процесса.

"Вы на месте лучше видите людей, которые заслуживают того, чтобы подниматься по карьерной службе", - подчеркнул он.

Также на совещании Ермак попросил у руководства областей предоставить имена украинских медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. По словам руководителя Офиса президента, государство почтит память этих людей. По материалам Интерфакс-Україна.