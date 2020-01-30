Ермак: На заседании ТКГ украинская сторона передала список для обмена

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская сторона 29 января передала Трёхсторонней контактной группе новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и ОРДЛО.

Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Украинскую правду.

Так он сказал: "Вчера список был передан на заседании Трёхсторонней контактной группы".

По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену - чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, - не снижает".

Ранее Зеленский заявил о начале переговоров по обмену пленными.

А вчера на заседании ТКГ украинская сторона в ТКГ назвала основные вопросы для выполнения Минских соглашений. По материалам World News