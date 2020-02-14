Ермак назвал ложью расследование "Схем" по поездке Зеленского в Оман

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

"Знаете, вот только позавчера я озвучил позицию Офиса президента о том, что свобода слова является одним из наших основных приоритетов. И я искренне считаю, что СМИ должны критиковать власть, для того чтобы она всегда находилась в трезвом состоянии и не забывала что она временная... Чтобы мы всегда отвечали за свои действия, и готовы были отчитываться перед обществом. И, знаете, мы совершенно точно готовы это делать. Но тогда, когда слышим конструктивную критику, подкрепленную фактами", - написал Ермак в фейсбуке.

"Можно ли назвать сюжет "Схем" таким, который подкреплен фактами и является объективным? Увы но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?", - добавил глава Офиса презеиднета.

Он также подчеркнул, что в ОП стремятся к диалогу и готовы комментировать факты. Однако, по его словам, основная проблема сюжета "Схем" в том, что "комментировать там нечего".

"Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком-то, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку. Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", - добавил Ермак.

Напомним, на Рождество Зеленский улетел в Оман. Утром 8 января пресс- секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что он прерывает свой визит из- за катастрофы самолета МАУ в Иране.

В расследовании "Схем" говорится, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат, когда там находился Зеленский. По утверждениям журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев. По материалам LB.ua