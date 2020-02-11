Ермак считает, что Козак больше, чем Сурков, настроен на диалог с Украиной

В интервью телеканалу "Украина 24" помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак в большей степени настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков. По мнению Ермака, без конструктивного диалога с Козаком, не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого в Украину вернулись украинские моряки.

"Я с ним встречался. Я считаю, что он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", - сказал Ермак. Вместе с тем, высокопоставленный чиновнике подчеркнул, что пока он видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, однако не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента РФ. Тем временем, эксперты уже заявили, что Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Суркова.

Стоит отметить, что ранее экономический куратор ОРДЛО Дмитрий Козак ушел из правительства России на должность в администрацию Владимира Путина.

По материалам https://replyua.net