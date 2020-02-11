Ермак: У нас нет конкуренции с Богданом, рабочие отношения со всеми членами команды

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами команды главы государства и нет никакой конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, отвечая на вопрос о том, есть ли у него конфликт с Богданом, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией "Слуги народа" накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, источники издания "Украинская правда" подтвердили информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан решил подать в отставку.

По материалам 112.ua