ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму

Европейский Союз внес в санкционный список семерых человек, так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным выборам, которые прошли в сентябре 2019 года на полуострове Крым, оккупированном РФ.

Соответствующее решение принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам без обсуждения во исполнение одобренного днем ранее Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС решения.

Санкции применены за "подрыв территориальной целостности Украины".

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в списке – т.н."временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, т.н."председатель Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк, т.н. "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 гг, в настоящее время – т.н. "заместитель Законодательного собрания Севастополя" Екатерина Алтабаева.

Должности остальных четырех - С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Немуова – установить не удалось