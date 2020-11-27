Если люди будут соблюдаться карантинные требования правительству не придется вводить жесткий локдаун - Ляшко

После анализа трех выходных на карантине власти примут решение о дальнейшей стратегии борьбы с пандемией.

Вскоре правительство представит новую стратегию действий в ситуации с пандемией коронавируса, сообщил в пятницу. 27 ноября, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что при соблюдении всех карантинных требований вводить жесткие ограничения не придется.

"Сегодня система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний COVID-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже 6", - уточнил Ляшко.

Он не ответил на вопрос о том, будет ли локдаун на зимние праздники.

"Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сказал Ляшко.

Результаты карантина на выходных представят через неделю.

"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - уточнил Ляшко.

По данным СМИ, власти готовятся ввести жесткий локдаун, но еще не определились с датами. В Кабмине допускают введение локдауна на зимние праздники.