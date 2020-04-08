Фігуранти "плівок Єрмака": Ми написали заяви про скоєння злочину і допиталися з цього приводу,

Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які на так званих "плівках Єрмака" разом з братом очільника Офіса президента Андрія Єрмака Денисом проводили співбесіди кандидатів на держпосади, заявляють, що написали заяви в Національне антикорупційне бюро.

Про це Штанько і Шумський розповіли в інтерв'ю Bihus.Info.

Вони також повідомили, що у неділю, 5 квітня, їх вже допитали в НАБУ.

"Ми написали заяви про скоєння злочину і допиталися з цього приводу," - заявив Штанько.

За словами Штанька і Шумського, в їхніх заявах викладені "факти шахрайства та ознаки корупції" і стосуються вони Андрія та Дениса Єрмаків.

29 березня народний депутат від фракції Слуга народу Гео Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака, брата глави ОП Андрія Єрмака, обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом, записи були зроблені в серпні-жовтні 2019 року.

Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику з проханням перевірити і дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 29 березня подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через поширені Леросом відеозаписи.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів при призначенні осіб в органи державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Єрмака в зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.