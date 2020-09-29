Фокін говорить словами Путіна про війну на Донбасі - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи слова першого заступника голови делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, що на Донбасі немає війни між Україною і Росією, зазначив, що це завдає шкоди для країни.

Як передає Укрінформ, про це міністр написав на сторінці в Фейсбуці.

"Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від руських градів під Саур-Могилою і Іловайськом!?" - йдеться в повідомленні.

"Слова Фокіна за останні тижні завдають колосальної шкоди для країни й приносять біль і гнів у серця українців", - написав Аваков.

"Їх там немає" - це слова Путіна, а не представника України ", - підкреслив міністр Аваков.

Як раніше повідомив ряд ЗМІ, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва заявив, що не бачить ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією.