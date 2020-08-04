Фокін прийняв запрошення Єрмака і увійде в ТКГ - Кравчук

Перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін прийняв запрошення голови Офісу президента Андрія Єрмака й увійде до складу української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу.

Про це в коментарі УНН повідомив глава делегації Леонід Кравчук.

Він підтвердив, що Єрмак справді пропонував Фокіну увійти до складу української делегації.

"Пропонував. Вітольд Павлович мені сказав, що він пропозицію буде приймати, але прийняв чи ні, знає тільки Єрмак. Це було сьогодні близько 16:00. Мені Вітольд Павлович Фокін сказав, що він подумав і погоджується увійти до складу нашої делегації в "мінському форматі", але ще Єрмаку він цього не сказав", - розповів Кравчук.

Нагадаємо, Леонід Кравчук не виключає проведення кадрових перестановок в ТКГ. Він зазначив, що всі кадрові зміни будуть обговорюватися з президентом Зеленським.

Зустріч тривала близько трьох годин, і на ній був присутній Фокін. За матеріалами ZN.UA