Фокін відповів на критику його заяв щодо Донбасу

Перший заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін упевнений, що представники чинної влади критикують його, бо мають зв'язок із "попередниками".

Про це він заявив в коментарі "5 каналу".

"Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни скаженіють, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - сказав Фокін.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам. За матеріалами LB.ua