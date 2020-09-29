Фокін: я ніколи не був і не буду ворогом Росії

Експрем'єр-міністр та заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що ніколи не був і не буде ворогом Росії, він залишається громадянином України. Про це він сказав під час розмови з народними депутатами, передає кореспондент УНН.

"Я ніколи не був і не буду ворогом Росії, як не буду ворогом Ізраїлю, Польщі Угорщини та інших країн. Бо я був, є і залишаюся до смерті відданим громадянським чиновником чи громадянином України. І інтереси України для мене були і є понад усе. Тому якщо комусь прикортить назвати мене російським агентом прошу зважати на те, що це буде чергова неправда", - сказав Фокін.

Експрем'єр-міністр та заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що забезпечити безпеку на Донбасі для проведення місцевих виборів може міжнародний контингент ООН, для цього необхідно утворити тимчасовий уряд.