Фокіна призначено першим заступником Кравчука в українській делегації в ТКГ - указ

Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна, його призначено першим заступником глави української делегації Леоніда Кравчука.

Як повідомляє пресслужба глави держави, відповідний указ No327/2020 Зеленський підписав 18 серпня.

Так, згідно з документом, Зеленський призначив Фокіна першим заступником голови делегації (за згодою).

Найближче засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі планується на 18 серпня, в ньому візьме участь новий голова української делегації Леонід Кравчук.

Як відомо, першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу є Олексій Резніков.

Як повідомлялося, 31 липня голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук повідомив, що до української делегації в ТКГ може увійти Вітольд Фокін.

1 серпня Кравчук заявив, що пропозиція ввести до складу української делегації Фокіна надійшла від Офісу президента України.

6 серпня Зеленський підтвердив, що Фокін працюватиме в українській делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

87-річний Фокін закінчив гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту і до 1971 року понад 16 років працював на вугільних підприємствах Луганської області.

З березня 1991-го до 30 вересня 1992 року Фокін - прем'єр-міністр України. За матеріалами Інтерфакс-Україна.