Фракция "Батькивщины" пошла на самоизоляцию через коронавирус у депутата

Все члены парламентской фракции ВО "Батькивщина" пошли на самоизоляцию, поскольку у их коллеги по фракции Олега Мейдича подтвержден коронавирус.

Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на утреннем заседании парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций.., - это "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич, заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная, фракция сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждому из депутатов и не будет решения о том, что они здоровы, они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк.

Вице-спикер также подчеркнула важность массового тестирования на коронавирус.

"Я требую от министра здравоохранения Максима Степанова, который был приглашен на час вопросов к правительству предоставить полную информацию о закупках и финансировании производства тестовых систем на коронавирус, а также антител к нему", - сказала Кондратюк. За матеріалами Укрінформ.