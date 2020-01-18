ФСБ запретило украинскому журналисту въезд в Крым до 2054 года, причины не объяснили

Украинский журналист Тарас Ибрагимов, который сотрудничает с "Радио Свобода", сообщил в комментарии изданию, что 18 января российские пограничники не пустили его на территорию аннексированного Крыма.

Так, на пропускном пункте в Херсонской области Ибрагимову вручили постановление о запрете въезжать на территорию России и аннексированного Крыма до конца мая 2054 года.

"Я непосредственно связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", - прокомментировал Тарас Ибрагимов.

По словам журналиста, он не получил четкого объяснения, с чем связан запрет, ни в самом постановлении, ни в разговоре с пограничниками. Россияне взяли у него отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

Источник: TK.Media