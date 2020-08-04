Гармаш: Революції щодо Мінська не намічається

Український журналіст, представник політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш розповів, що 3 серпня члени делегації зустрічалися з її новим головою, першим президентом Леонідом Кравчуком і з першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним.

"Знайомилися. Переважно вводили Кравчука в курс поточних справ щодо підгруп. Він озвучував деякі ідеї. Наприклад, дати Донецькій та Луганській областях статус вільних економічних зон. Або стосовно того, як зробити роботу делегації відкритою для суспільства. Загалом враження сприятливе. Нічого "зрадного" він не озвучував і не пропонував. Я безпосередньо запитав, чи має він контакти з [нардепом від "Опозиційною платформи - За життя" Віктором] Медведчуком. Відповідь - чотири роки не було контактів. До того ж за його риторикою можна було зрозуміти, що він дивиться медведчуківські канали, але реалістично оцінює інформацію, яку на них подають", - написав Гармаш на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що Фокін, імовірно, ще не вирішив остаточно увійти до складу ТКГ.

"Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор... Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирим у своєму переживанні за людей і за країну, усе інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажання Москви йти на жодні компроміси", - зазначив журналіст.

Він висловив думку, що "революції щодо Мінська не намічається".

Гармаш підкреслив, що політику ТКГ, як і раніше, визначає чинний президент України, а головним "модератором і генератором" залишається віцепрем'єр- міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Усе інше, від кого б воно не виходило - це ідеї до обговорення, пропозиції, промацування опонента або обіцянка йому калачів, але не більше", - додав представник української делегації.

У 2014 році, одразу після анексії Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри на надані Україною факти й докази.

Переговори щодо врегулювання конфлікту ведуть у межах тристоронньої контактної групи в Мінську (Україна - ОБСЄ - Росія) та "Нормандської четвірки" (Україна - Німеччина - Франція - Росія).

Донедавна українську делегацію в Мінську очолював другий президент України Леонід Кучма. 28 липня Офіс президента України повідомив, що Кучма подав у відставку і більше не братиме участі в роботі ТКГ.

30 липня президент України Володимир Зеленський призначив головою делегації Кравчука. Перший президент заявляв, що своєю основною місією на цій посаді вважає завершення війни на Донбасі.

31 липня Кравчук повідомив, що тривають переговори про включення до складу групи Фокіна, оскільки це людина, яка добре знає Донбас. За матеріалами Гордон.