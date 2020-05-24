ГБР завело против бывшего народного депутата Татьяны Черновол еще одно уголовное дело

В рамках этого дела сейчас проводится экспертиза относительно нагрудного автомата экс-нардепа.

Об этом Чорновол во время включения из сегодняшней акции протеста "Движения сопротивления капитуляции" заявила в эфире телеканала "Громадське".

Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный, - рассказала экс-нардеп.

Печерский райсуд Киева 16 апреля избрал для Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ее подозревают в убийстве человека во время пожара в киевском офисе "Партии регионов" во время событий Революции достоинства в 2014 году. 24 апреля Апелляционный суд Киева смягчил ей меру пресечения на ночной домашний арест.

Черновол во время включения отметила, что на сегодняшней акции находилась легально, поскольку 22 мая суд разрешил ей находиться в Киеве.

Напомним, следствие считает, что Черновол 18 февраля 2014 года руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге центрального офиса Партии регионов в Киеве, в котором в результате пожара тогда погиб мужчина 1948 года рождения.