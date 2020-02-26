Генассамблея ООН поддерживает Украину в вопросе возвращения Крыма, - МИД

На полях Генеральной ассамблеи ООН обсудили усиление поддержки Украины в вопросе возвращения оккупированного Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам главы МИД, в рамках Генассамблеи ООН уже сформировалась некая международная коалиция, которая поддерживает Украину в вопросе возвращения Крыма. Он подчеркнул, что поддержка Украины должна усиливаться.

"В рамках ООН сформировалась международная коалиция государств, которые активно поддерживают Украину в крымском вопросе. Я вчера только вернулся из ООН. Провел встречи с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать", - сообщил Пристайко.

По материалам Front News International