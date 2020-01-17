Геращенко напомнила, что Кабмин не отчитывался впервые за всю историю независимости Украины
Председатель фракции партии "Европейская солидарность" заявила, что правительство на отвечало на вопросы депутатов впервые за 28 лет независимости
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу партии.
"Сегодня с правительством случился позорный случай. За 28 лет независимости Украины это был первый случай, когда правительство в полном составе как коллективный орган не явилось в парламент на час вопросов к правительству. Извините, в Регламенте Верховной Рады Украины записано - отчет, час вопросов к правительству, а не к министру. Также является абсолютным позором, когда премьер-министр Украины благодарит за то, что у нас работает правительство, президента, а не народ Украины, который избрал этот парламент, а значит и дал делегирование правительству, когда премьер- министр говорит, что солнце всходит потому, что на Банковой включается зеленый свет", - говорит Геращенко.
В то же время она также заявила, что ей жаль, что "73% проголосовали за ту команду, которая даже не находит слов благодарности народу, который делегировал ему это право представлять лучший в мире украинский народ".
"Когда народу обещали заниматься их вопросами, когда идет война и действует ООС, правительство швыряет какие-то заявления и шантажирует", - добавила она.
Напомним, сегодня представители Кабинета Министров Украины не пришли на час вопросов в Верховную Раду, поскольку находятся на консультациях.
Вчера, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, и президент Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. По материалам https://www.depo.ua