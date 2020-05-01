Герега намагався продати "гуманітарний вантаж" через електронну пошту Верховної Ради

Народні депутати підтвердили, що їм надходила розсилка з повідомленням від народного депутат Олександра Гереги щодо продажу у мережі "Епіцентр" медичних засобів, які прибули з Китаю на літку "Мрія". Вантаж зустрічав сам президент України Володимир Зеленський.

"Я вам більше скажу. Народні депутати отримали листи з пошти пана Гереги як народного депутата на домені rada.gov.ua з рекомендацією купити захисні костюми в мережі "Епіцентр". Це, вочевидь, є конфліктом інтересів і, вочевидь, є порушенням", - народний депутат з фракції "Голос" Інна Совсун журналістці "Прямого" Даші Счастливій.

"Я дійсно чула від колег з "Голосу", що їм приходило в розсилці, власне, лист чи прохання, чи як це правильно сказати, від пана Гереги як народний депутат. От що мене особливо обурює? Тобто на бланку народного депутата... Народний депутат, крім викладацької і наукової, іншою діяльністю не може займатися. А тепер питання до антикорупційних органів: чи вони спрацюють так, як мають спрацювати. Це дуже показово", - додала нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє News UA.