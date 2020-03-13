Глава Минздрава призвал созвать Раду для принятия "коронавирусного" закона
Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите страны от коронавируса Covid-19.
Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием правительства, сообщает УНИАН.
"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Настало время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Емец.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели. Власти намерены закрыть большинство пунктов пропуска на границе и отменить авиарейсы из Италии.
По материалам ForUm