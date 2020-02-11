Глава ОПУ Богдан собрался в отставку - СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако ее еще не принял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание РБК-Украина.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально" , - сказал источник.

Но отметил, что Зеленский это заявление не принял.

Другой источник, близкий к Зеленскому, отметил, что ситуация прояснится утром 11 февраля.

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

Об отставке Богдана СМИ писали и в августе 2019 года, однако тогда информация так и не подтвердилась.

Ранее Зеленский досрочно снял выговоры с заместителей Богдана. По материалам https://echokieva.com