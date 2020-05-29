"Голос" хоче звіту Авакова у Раді щодо злочинів правоохоронців за 5 років

Представники фракції "Голос" на погоджувальній раді у понеділок, 4 червня, планують вимагати звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо злочинів, здійснених правоохоронцями.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук.

"Ми, по-перше, зараз хочемо донести нашу позицію до максимально щирокого кола осіб в Україні. В понеділок на погоджувальній раді ми, скоріш за все, будемо вимагати звіту міністра внутрішніх справ з усіх резонансних питань, де учасниками злочинів були працівники правоохоронних органів за останні 5 років. Ми хочемо знати, що сталося з цими справами, яке покарання вони понесли, на якій стадії знаходиться розслідування і так далі", - сказав Осадчук.

Також, за словами депутата, з вівторка фракція "Голос" планує розпочати збір підписів за відставку Арсена Авакова.

"Паралельно, я думаю, ми з вівторка, коли ми також будемо виступати у Верховній Раді при відкритті пленарного засідання з відповідною заявою, ми будемо організовувати збір підписів за відставку міністра. І це, власне, буде тест для всього парламенту, наскільки він визнає вдалим чи невдалим так званий випробувальний термін Авакова, який йому визначив Президент Зеленський ще при формуванні першого уряду Зеленського", - заявив Андрій Осадчук.

Крім того, "Голос" буде подавати законопроєкти щодо збільшення громадського контролю над правоохоронцями.

"При цьому "Голос" буде подавати законодавчі пропозиції по зміні закону "Про Національну поліцію", щоб хоч якимось чином збільшити громадський контроль і вплив на призначення поліцейських на вакантні посади і на просування по службі поліцейських. Такі законодавчі ініціативи, я думаю, ми подамо впродовж наступного тижня", - повідомив Осадчук.

За словами політика, партія "Голос" виступає за негайну і категоричну ротацію і зміну керівництва Міністерства внутрішніх справ. Депутати вимагають відставки глави МВС і Нацполіції.

Як підкреслив Осадчук, вимога тотальної реформи правоохоронної системи і перш за все, Міністерства внутрішніх справ була результатом Майдану.

"Пройшло 6 років і на даний момент ми всі з вами розуміємо, що історія в Кагарлику просто є квінтесенцією того, що відбувається в системі Міністерства внутрішніх справ. Ми регулярно чуємо і бачимо зловживання поліцейських, і це зловживання не дрібні, це не просто якісь хабарі чи погане виконання своїх службових обов'язків. Це пряме порушення третьої статті Конституції, яке визначає, що людина, її здоров'я, життя, честь, гідність, безпека і недоторканність є головною соціальною цінністю в Україні", - зазначив депутат.

Раніше партія "Голос" оприлюднила заяву з вимогою звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Нацполіції Ігоря Клименка у зв'язку із побиттям і зґвалтуванням поліцейськими жінки у Кагарлику.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції 24 травня ввечері, і о 19.40 їх було затримано, а на місце злочину було викликано слідчих ДБР.

25 травня начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції, а пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур і про затримання підозрюваних.

Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

26 травня Голосіївський районний суд міста Києва заарештував двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки, без права внесення застави.

За матеріалами Укрінформ.