"Голос" висунув Притулу у мери Києва

Телеведучий, волонтер, актор, очільник "Вар'яти-шоу" Сергій Притула заявив, що балотуватиметься на посаду мера Києва за підтримки партії "Голос".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації команди партії "Голос" на місцеві вибори.

Він розповів, що робитиме на посаді мера.

Раніше Притула вже коментував своє імовірне висування від партії на виборах міського голови Києва.

"Зараз це абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є нагальніші потреби", - сказав він на початку квітня.Місцеві вибори 2020 - що було раніше 8 серпня ЦВК офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

16 липня у внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" перемогла депутатка Ірина Верещук. Її підтримали 83 депутати, Качуру - 3, Дубінського - 41, Тищенка - 30, Гуріна - 15.

Як свідчать дані дослідження щодо електоральної орієнтації киян на виборах міського голови та міської ради, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, більшість киян готові підтримати нинішнього міського голову Віталія Кличка. За матеріалами УНІАН.