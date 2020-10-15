"Голос" вважає друге питання анонсованого Зеленським опитування показником сумнівності його проведення

Партія "Голос" вважає друге питання анонсованого опитування 25 жовтня вважає показником сумнівності його проведення, а також вимагає від президента Володимира Зеленського припинити публічну дискредитацію своєї посади.

Про це йдеться в заяві партії, передають Українські Новини.

"Головні проблеми Донбасу - це формат і ефективність мирного процесу, а також деокупація і реінтеграція територій. Схоже, оточення президента остаточно втрачає відчуття реальності. Друге питання від президента для "опитування" показує сумнівність цієї ідеї й безпорадність глави держави", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що "Голос" вимагає від Зеленського припинити публічну дискредитацію своєї посади, яка є одним із символів державності.

"Президент повинен розв'язувати гострі проблеми громадян, а не просувати дорогі, незаконні, безглузді опитування", - йдеться в ньому.

На думку партії, засоби на опитування в день місцевих виборів доцільно було б витратити на боротьбу з поширенням COVID-19.

Друге питання на анонсованому Зеленським опитуванні в день місцевих виборів, 25 жовтня, стосується вільної економічної зони на Донбасі.

Крім того, перше питання буде стосуватися необхідності введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах. За матеріалами ukranews.com