Голова ДСА Холоднюк, який фігурує у справі "плівок Вовка", подав у відставку - ЗМІ

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, якого відсторонили від посади, подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, передає "Судово-юридична газета". Холоднюк фігурує в справі про "плівки Вовка".

За даними ЗМІ, заяву глави ДСА планують розглянути під час засідання 29 жовтня.

Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації до 1 грудня включно.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Холоднюка в зловживанні впливом у справі суддів Окружного адміністративного суду Києва.

17 липня НАБУ повідомило про те, що вручило підозри голові Окружного адмінсуду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, Зеновію Холоднюку, а також ще дев'яти особам. Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади. Підозри НАБУ і САП ґрунтуються на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019 році. У будівлі суду в той же день провели обшуки.

3 серпня ВАКС обрав стосовно Зеновія Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Фігуранти розслідування Павло Вовк, його заступник Євген Аблов, а також Богдан Санін, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Віктор Шулежко і Володимир Келеберда одночасно пішли у відпустку. В ОАСК заявили, що НАБУ тепер не може допитати цих суддів, тому, що це буде порушенням їх конституційного права на відпочинок.

1 вересня Вища рада правосуддя відхилив клопотання генпрокурора Ірини Венеіиктової і відмовився усувати з посад Павла Вовка і ще п'ять суддів ОАСК.

У липні минулого року Генпрокуратура спільно з НАБУ провела низку слідчих дій в Окружному адміністративному суді Києва.

В ході торішніх обшуків в ОАСК були виявлені записи, що свідчать про втручання суду в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На них людина з голосом, схожим на голос Вовка, дає вказівки адвокатам і суддям, як "вирішувати питання" з ВККС. За матеріалами ZN.UA, Судово-юридична газета