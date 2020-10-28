Голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році придбав землю в анексованому Криму - "Схеми"

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький 2018 року став власником земельної ділянки в Кореїзі в анексованому Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. У своїй декларації про доходи він цієї інформації не показав. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми" - проєкту "Радіо Свобода" і телеканал "UA: Перший".

Ще до анексії Криму 2014 року Тупицький володів будинком і землею в Кореїзі, але 2018 року він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність. Про це свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Російської Федерації. Будучи на той момент заступником голови КСУ, Тупицький оформив договір купівлі землі площею 126 м² у громадянина Росії Володимира Рисятова. Цю інформацію він не згадав у жодній із декларацій.

"Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації - це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Саме цю статтю 27 жовтня Конституційний Суд України на чолі з Олександром Тупицьким визнав такою, яка не відповідає Конституції України", - нагадали розслідувачі.

Ба більше, договір купівлі-продажу було оформлено за законами РФ, до того, що для українських чиновників законодавчо встановлено обмеження "на взаємодію з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території". Таке пояснення дав юрист, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

"Суддя не має права вступати в будь-які відносини з окупаційною владою. Адже є ст. 9 закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", і він як представник судової влади повинен дотримуватися позиції, що ці органи незаконні і купувати там якесь майно означає визнання їх легітимності", - зазначив Маселко.

За його словами, відповідно до Кодексу суддівської етики, суддя зобов'язаний і у професійному, і в особистому житті демонструвати поведінку, яка підтримує довіру до судів та утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди авторитету правосуддя. Маселко вважає, що придбання майна у Криму за законодавством окупантів є негідним вчинком для судді Конституційного суду, а отже, містить ознаки проступку, несумісного зі статусом судді.

"За таке його можна звільнити, правда, це може зробити лише Конституційний Суд двома третинами голосів", - підкреслив юрист.

"Схеми" розшукали продавця ділянки Рисятова, який запевняв журналістів, що Тупицький - його сусід, і жодного продажу не було, а питання було в неправильному розмежуванні ділянки. Щоб розв'язати питання, сторони нібито домовилися оформити угоду купівлі-продажу - вона відбулася за російським законодавством.

Юристи, із якими консультувалися журналісти, пояснюють, що якщо суддя отримав у свою власність землю від іншої особи безплатно, за антикорупційним законодавством це можна трактувати як незаконний подарунок.

"Обов'язковою умовою договору купівлі-продажу є сплата покупцем ціни за отриманий товар. Якщо ж земля суддею отримана безоплатно, то в розумінні антикорупційного законодавства безоплатне одержання майна є подарунком. Судді заборонено отримувати подарунки від третіх осіб. За це передбачена адміністративна відповідальність", - сказав виконавчий директор "Антикорупційного штабу" і заступник голови громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Сергій Миткалик.

"Схеми" пишуть, що за даними директора ялтинського агентства нерухомості "Статус" Едуарда Кісса, ринкова вартість однієї сотки землі в Кореїзі коливається від $5 тис до $15 тис.

Журналісти проєкту звернулися до Тупицького із проханням надати коментар щодо цієї ситуації. У пресслужбі Конституційного Суду заявили, що всі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні Тупицького, "містяться в його щорічній декларації".

Тупицького призначили суддею Конституційного Суду у травні 2013 року за квотою президента. Зараз йому 57 років. Він уродженець Черкаської області. У 1993-2010 роках був суддею Куйбишевського райсуду Донецька, потім, до обрання у КСУ, працював в апеляційних господарських судах Донецької, Львівської та Дніпропетровської областей.

Конституційний Суд України він очолив у вересні 2019 року. За матеріалами Гордон.