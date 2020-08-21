Голова САП Назар Холодницький подав у відставку (документ)
2020-08-21 12:38
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький написав заяву про звільнення, яку вже підписала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Відповідний документ у себе на сторінці Facebook опублікував сам Холодницький.
"Сьогодні можу з упевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесність і непідкупність - ми гідно виконуємо свою роботу", - написав він.
Заява Холодницького / фото facebook.com/NKholodnytskyi
За матеріалами УНІАН.