Голова Венеціанської комісії поспілкувався телефоном з Зеленським

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи України й, особливо, до Конституційного Суду.

"Сторони зосередили увагу на конституційній кризі в Україні, що розпочалася через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким фактично було "обнулено" всю систему боротьби з корупцією, яку наша держава за підтримки, зокрема, й Ради Європи та Венеціанської комісії вибудовувала в останні роки", - повідомляє у вівторок пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що як глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має надавати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, зокрема НАБУ, НАЗК і Вищий антикорупційний суд.

"Моє першочергове завдання зараз - зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", - наголосив він.

Букіккіо запропонував експертизу Венеціанської комісії в цій складній ситуації. Він також зазначив, що в будь-якому разі не можна ставити під загрозу такі важливі питання, як наявність Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельну реформу.

Президент України запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Зеленський також зазначив, що пам'ятає дуже чітку, жорстку позицію Венеціанської комісії щодо незаконної анексії Криму. "Завдяки вам і нашим міжнародним партнерам вірю, що Крим повернеться", - зазначив він. За матеріалами газета "День".