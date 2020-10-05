Голова ВР змінив порядок допуску журналістів до Ради в період карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року, передбачивши, що в період карантину у пресцентрі Верховної Ради зможуть працювати до 120 журналістів, а у ложі преси - до 30.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

"На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 представників засобів масової інформації за наявності постійної картки акредитації, виданої Апаратом Верховної Ради України, та разових додаткових перепусток у такій кількості: 1) до 120 осіб - у пресцентрі на третьому поверсі; 2) до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Також встановлюється, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.

Допуск представників засобів масової інформації до будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 через під'їзд No 1 та допуск операторів / фотокореспондентів з професійним обладнанням буде організовано до ложі преси балкону по черзі після отримання на відповідному посту охорони разової додаткової перепустки, що повертається на цей пост охорони після закінчення робочого дня.

Зміни до розпорядження також передбачають організацію матеріально- технічного забезпечення роботи представників ЗМІ у пресцентрі.

Як повідомлялося, до внесення цих змін до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року журналісти в період карантину також працювали в пресцентрі Верховної Ради в кулуарах третього поверху за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом Верховної Ради. При цьому не було встановлено ліміту щодо кількості осіб, яка може перебувати в пресцентрі. Журналісти допускалися до пресцентру ВР за наявності тимчасової картки акредитації, яка видавалася в кількості: одна - для інформаційних агентств та інших видань, дві - для телеканалів. У ложу преси в сесійному залі допускали лише операторів та фотографів у кількості до 30 осіб.

Від початку обмежувальних заходів у зв'язку з карантином представники ЗМІ працюють у пресцентрі Верховної Ради на третьому поверсі будівлі парламенту. При цьому для роботи журналістів поки закриті кулуари другого поверху ВР, де зазвичай відбувалося спілкування народних депутатів із представниками медіа.

Як повідомлялося, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Згідно з розпорядженням, на період карантину представники засобів масово інформації у Верховній Раді працюють у пресцентрі на третьому поверсі - кулуари другого поверху і ложа преси тимчасово закриті для журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.

На інформаційний запит Укрінформу в Апараті ВР відповіли, що від початку пандемії коронавірусну хворобу COVID-19 підтверджено у 46 народних депутатів, в тому числі у 20-ох у вересні, та в 17 працівників Апарату парламенту, зокрема у сімох у вересні.

Станом на 5 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу - 3 774. За матеріалами Укрінформ.