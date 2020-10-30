Голову КСУ Тупицького викликають на допит в ДБР

Держбюро розслідувань викликає на допит голову Конституційного суду України Олександра Тупицького. Інформація про це опублікована на сайті відомства з посиланням на слова в.о. Директора ГБР Олексія Сухачева.

"Слідчими ДБР розслідується ряд кримінальних проваджень, в яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до скоєння злочинів у складі злочинної організації".

Відзначається, що під час досудового розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесених ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

З цією метою слідчим Державного бюро розслідувань Тупицький викликаний для допиту на 2 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційною платформи - За життя" щодо відповідності Основному Закону ряду положень антикорупційної реформи.

КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив повноважень НАЗК.

Виконуючи рішення КСУ, НАЗК закрило доступ до реєстру е-декларацій, а НАБУ буде змушене закрити 110 кримінальних справ про недостовірне декларування.

За даними ZN.UA, протягом доби Зеленський внесе в Раду проєкт закону, яким спробує змінити склад КСУ. Зеленський побоюється, що через рішення КСУ кредитори відвернуться від України: "У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, у нас будуть скасовані ті напрацьовані й проєкти і підтримка Світового банку тощо. У нас буде велика дірка в бюджеті", - перерахував він.

Рішення КСУ раніше розкритикували в посольстві США і посли Великої сімки. За матеріалами ZN.UA