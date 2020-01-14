Гончаренко запросил официальную информацию о поездке Зеленского в Оман

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко просит Офис главы государства проинформировать каким рейсом президент Украины Владимир Зеленский летал в Оман и действительно ли проживал в гостинице The Ritz-Carlton, находясь в этой стране.

"Сделал запрос в Офис президента о поездке Зеленского в Оман. Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, издание "Страна.ua" сообщило, что глава государства 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции "Синегора" в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман, где поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската. Издание также опубликовало фотографии Зеленского на отдыхе и сообщило, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.

Позже Офис президента Украины сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Зеленский в Омане встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом и обсудил с ним активизацию инвестиционного сотрудничества.

8 января в связи с крушением украинского самолета в Иране Зеленский прервал визит в Оман