Гончарук прокоментував розслідування САП щодо "недбалості" свого уряду

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо "недбалого" ставлення свого уряду до боротьби з поширенням коронавірусу в Україні політично вмотивованим.

За версією слідства, уряд Гончарука проігнорував рекомендації Ради національної безпеки і оборони і не заборонив експорт і реекспорт медичних захисних засобів з України.

Сам Гончарук в інтерв'ю "Новому времени" назвав справу політично вмотивованою і стверджує, що взагалі не знав про неї.

"Думаю, що така швидка реакція на публікацію свідчить про її політичний підтекст. На лист РНБО відреагували миттєво: того ж дня було зібрано нараду, видано термінове доручення, і вже 3 лютого ми затвердили план, за яким працювали в лютому. Новини про те, що ми щось "ігнорували", - це фейк", - каже відправлений у відставку прем'єр.

Нагадаємо, 23 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала розслідування щодо членів Кабінету міністрів України. Справу відкрито за ч. 2 статті 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Фігурантам справи загрожує від двох до п'яти років колонії.

Йдеться про листи секретаря РНБО Олексія Данілова на адресу прем'єр- міністра від 31 січня та 8 лютого. У них йдеться про необхідність обмеження експорту і реекспорту продукції, що прямо або побічно може бути використане при реалізації протиепідемічних, профілактичних і лікувальних заходів на території України з метою недопущення розповсюдження випадків захворювання коронавірусом Covid-19".

Однак без жорсткого рішення Мінекономіки та через безвідповідальність Міністерства охорони здоров'я експорт медтоварів вчасно не заборонили.

"На той момент (отримання листів РНБО - ред.) жодного випадку зараження в країні не було. Тому заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку. Це відбулося 3 березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові чиновники запровадили за тиждень, як ми і планували в одному зі сценаріїв", - пояснив колишній очільник уряду. За матеріалами Новое время, Дзеркало тижня. Україна