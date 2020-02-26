Гончарук прокомментировал слухи о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга в среду, 26 февраля, заявил, что никаких заявлений об отставке не писал и не обсуждал этот вопрос в последнее время с президентом Зеленским.

"Я сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке... Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", - заявил премьер.

При этом он добавил, что с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко он встречался, однако уточнил, что он провел беседы с многими людьми для усиления штата Кабинета министров.

"С господином Тигипко виделся, встречался..., посмотрел около 20 человек для усиления Кабмина советниками, людьми, которые понимают, что такое промышленность", - добавил Гончарук.

Ранее СМИ сообщили, что Тигипко рассматривается Зеленским как сменщик премьер-министра Алексея Гончарука. Журналисты утверждают, что вопрос со сменой премьера решен на 99%.

Президент Зеленский подтвердил журналистам, что встречался с Тигипко, однако, по его словам, он со многими людьми сейчас ведет собеседование. По материалам Контракты.ua