Гордон пропонує призначити Прем'єром Саакашвілі, а блок безпеки - доручити Смешку

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон вважає, що склад Кабінету Міністрів України не відповідає викликам, його потрібно міняти й посилювати. Таку думку він висловив 7 квітня в ефірі телеканала "Україна 24".

"Потрібно негайно думати над тим, щоб скласти уряд національного порятунку. Я кажу абсолютно свідомо, розуміючи, що говорю. I в уряд національного порятунку покликати всіх, хто ще може ворушитися. Тому що людей, які знають справу й уміють працювати, у країні залишилося мало. Покликати треба всіх, незалежно від особистих симпатій та прихильностей", - вважає Гордон.

Він розкритикував кадрову політику з добору чиновників на вищі державні посади у країні.

"Мені здається, що кадрова політика дуже кульгає в нас сьогодні. Iз кадрів починається все. Неможливо призначати міністра і за місяць його міняти. Це провал! Це погана кадрова політика. Сьогодні, якщо не припинити кадрові провали, буде біда", - попередив журналіст.

Він переказав розмову з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, який зараз живе в Україні. Той розповів, що свого часу його відмовляли від ідеї запросити Каху Бендукідзе на посаду міністра з координації економічних реформ.

"Мені говорили: "Ти що, у жодному разі його не клич, він у Росії живе, він мультимільйонер, він напевно із ФСБ працює". А я чітко розумів, що він може підняти грузинську економіку. Я з ним зустрівся, поговорив. "На Грузію будете працювати?" - запитав. - "Буду". I я його запросив", - переказав Гордон розповідь Саакашвілі.

На думку журналіста, зараз Саакашвілі потрібно запропонувати посаду прем'єр- міністра України.

"Треба зараз запрошувати всіх, хто у змозі працювати на Україну. Треба брати, не боячись, прем'єр-міністром Саакашвілі, блок безпеки - повністю доручити [колишньому начальнику Головного управління військової розвідки Міноборони України, ексголові СБУ Iгореві] Смешку. Ось таких людей треба брати. Покликати [російсько-американського економіста, колишнього радника президента РФ Володимира Путіна Андрія] Iлларіонова з-за океану з економіки консультувати. Зібрати все живе! Навіть якщо якісь люди видаються політично неблагонадійними, якщо вони можуть бути корисними батьківщині - брати", - переконаний журналіст.