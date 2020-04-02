Готовится к увольнению? Ермак впервые отсутствовал на совещании у Зеленского

Похоже, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу Офиса президента Андрея Ермака после недавнего скандала с братом Ермака Денисом.

Напомним, что пару дней назад народний депутат Лео Лерос на своей странице в Фейсбу выложил видео, на котором, предположительно, брат Андрея Ермака Денис Ермак, решает вопросы по поводу назначений на государственные должности различных людей. Позже сам глава Офиса президента ответил на все обвинения и заявил, что написал заявления по этому вопросу в ГБР и СБУ.

Интересно, что впервые после своего назначения Ермак отсутствовал на совещании у президента страны, в последняя время такие совещания проводятся каждый день из-за ситуации с коронавирусом. На данный момент на Банковой рассматривают возможность отстранить Ермака от занимаемой должности.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Главком.

При этом пока неизвестно, будет ли предпринимать какие-то действия Зеленский сейчас или же дождется расследования. Будет весьма интересно наблюдать за этой ситуацией.

Напомним, что вчера к народному депутату Леросу приходили представители СБУ и хотели вручить ему повестки на допросы на ближайшие дни.