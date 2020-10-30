Гриценко розповів, чому підтримує крок Зеленського щодо КС, але чітко позначив, за яких умов цей крок матиме сенс

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко підтримав рішення президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Конституційного суду і прозорого конкурсного формування КС нового складу. Проте політик на своїй сторінці у Фейсбук назвав умови, за який такий крок матиме сенс.

"1) Саме такі дії я запропонував два місяці тому, коли КС вирішив обезголовити НАБУ, розуміючи, що суд вийшов з берегів і нищитиме країну й далі. Я повторив цю пропозицію публічно після чергового ганебного рішення КС, яким суд вирішив повністю знищити будь-які спроби притягнення корупціонерів до відповідальності. Тому - я повністю підтримую рішення Зеленського і закликаю усіх притомних, небайдужих до долі країни депутатів проголосувати "за" внесений ним законопроєкт. Це буде правильно і відповідально.

2) Застереження щодо сумнівної легітимності таких дій Зеленського, які вже озвучуються, на жаль, і притомними, небайдужими депутатами, зокрема лідером фракції Голос Сергієм Рахманіним - відкидаю категорично. Як такі, що процедуру ставлять вище суті й мети, а верховенство закону - ставлять вище верховенства права. Тут є системна проблема: в нашій країні неправильно переклали з англійської базовий, основоположний термін демократії Rule of Law, назвавши його верховенством закону. Правильний переклад - верховенство права! При всій повазі до законів - це папірці, які можуть бути значимими і правильними, так само вони можуть бути нікчемними і хибними, якщо приймаються із завідомо лобістськими цілями в інтересах не країни, а кількох корпорацій чи кількох олігархічних родин. Такі закони не сприяють розвитку країни, навпаки - стримують і гальмують будь-які позитивні зміни. Відтак процедури і закони - не головне. А що ж головне? Головним є в правильному розумінні Rule of Law - верховенство права, в пакеті з базовими правами і свободами людини/громадянина, які закріплені в Декларації планетарного масштабу, вони ж відтворені і в Конституції України, і які влада, Президент як гарант дотримання прав і свобод насамперед - має захищати. І якщо порушуються базові права і їхньому захисту заважають якісь процедури чи якісь закони, то треба найперше - захищати права людей усіма рішучими засобами, а по-друге, паралельно - вдосконалювати процедури і закони, на майбутнє. Відтак, усі депутати, які дбають дійсно про права і свободи людини, мають проголосувати "за" розпуск КС, не ховаючись за жодні процедурні аргументи. Бо це - момент істини й відповідальних рішень.

3) Намагаючись зруйнувати остаточно й без того не надто ефективну антикорупційну інфраструктуру, Конституційний Суд посягнув на найголовніше право людини - право на життя. Тому що корупція - це не просто крадіжка, відкат, чи дерибан. Корупція - це вбивство. Саме так: корупція = вбивство! Свідомо розграбований на мільярди системний банк, масові крадіжки бюджетних коштів на тендерах, доплати депутатам з кишень олігархів, аби приймали вигідні їм закони, хабарі прокурорам і суддям для прийняття незаконних рішень, чи для рейдерства чужої власності - все це вбивство, за всім цим тисячі, десятки тисяч могил на наших цвинтарях! До когось вчасно не доїхала "швидка", бо немає коштів на бензин чи через крадіжки розбита дорога; або доїхала, але в районній лікарні немає коштів на сучасні засоби реанімації; у когось продажний суддя відібрав тяжким трудом зароблену власність, або прокурор-хабарник прикрив убивцю чи мільярдну оборудку шахрая... Вся ця корупція вбиває наших людей. Вбиває і буквально, і вбиває надію, віру в можливість збудувати іншу країну! Тому кожен депутат, який дійсно хоче захистити людей від корупції, хоче дати країні шанс - має проголосувати "за" розпуск КС, не ховаючись за формальні процедури. Викорінити корупцію/вбивство - це зараз головне, не процедурні перепони точно.

4) Наостанок для Зеленського. Бо це момент істини не лише для долі країни - для нього особисто і його долі це теж момент істини. Перевірка на щирість намірів і на готовність працювати по-іншому. Не гратися з відосиками, час від часу виринаючи з "теплої ванни" єрмаків/демченків та інших рєшал і улесливих угодників, щоби після поширення відосика знову в ту ванну зануритися. Очистити ОПУ від недієздатних, корумпованих чи проросійськи налаштованих персонажів. Залучити професійних людей, які дбатимуть про країну і які вміють, коли треба, сказати "ні" прямо в очі Президентові. Перезавантажити/сформувати дійсно професійний і відповідальний Уряд, бо безтолковий слухняний (вже другий) веде країну в прірву. Замінити слухняних на ефективних у керівництві Генпрокуратури й СБУ. І найголовніше - припинити загравання з олігархатом, рішуче й системно зруйнувати монополії й монополізм, створити рівні конкурентні умови для бізнесу, дієві стимули для виробництва, бо лише економіка відкриває країні можливості. Перші півтора роки президентства принесли лише зневіру, розчарування, збагачення олігархату і проросійський реванш. Нагадаю, КС штампує свої ганебні рішення за поданням депутатів з фракції Медведчука і підконтрольних Коломойському переважно. Тому сьогоднішні рішучі дії по очищенню судової системи мають стати початком комплексних рішучих дій з очищення на всіх напрямах. Тоді й лише тоді ці зусилля мають сенс. Якщо ж готовності діяти рішуче комплексно немає, то тоді Зеленському краще вийти в ефір з останнім відосиком - подякувати людям за терпіння й піти їх смішити в іншому місці".

Момент істини - для Зеленського і для країни. Зеленський одважився на рішучий крок: розпуск повністю дискредитованого... Опубликовано Анатолій Гриценко Пятница, 30 октября 2020 г.

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