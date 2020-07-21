Група депутатів просить СБУ відкрити справу про держзраду щодо Волошина

Група народних депутатів написали заяву на ім'я голови СБУ Івана Баканова з вимогою порушити справу проти нардепа від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це - державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення", - зазначила Геращенко.

￼Як повідомлялося, 17 липня під час розгляду проєкту постанови 3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" виступив член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин. Депутат, зокрема, заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню" і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали з трибуни парламенту від Голови Верховної Ради реакції на ці заяви Олега Волошина.