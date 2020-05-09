Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі на високу посаду

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеїла Саакашвілі на високу посаду в Україні, проте розробить тактику захисту від його авантюр.

Про це сьогодні заявив журналістам прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія, зазначає УНН з посиланням на грузинський "Перший канал".

"Ми відкликаємо посла з України для консультацій, але це не означає, що ми поставимо під сумнів дипломатичні відносини або стратегічне партнерство", - заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія в зв'язку з призначенням колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на пост голови Виконавчого комітету реформ в Україні.

Прем'єр-міністр Грузії зазначив, що стратегічне партнерство з Україною не буде поставлено під сумнів "через окремих безвідповідальних політиків".

Гахарія сказав, що був особисто залучений в процес нормалізації відносин з Україною після відставки Міхеїла Саакашвілі з поста губернатора Одеської області. За його словами, Грузія ніколи не приховувала від України своє ставлення до Саакашвілі.

"Зараз ми відкликаємо посла для того, щоб ці політичні авантюристи не змогли перешкодити стосункам з нашим братнім і стратегічним партнером і поставити під загрозу ці відносини. Для нас це найголовніше. Після цього призначення також має бути сказано про гарантії невтручання у внутрішні справи інших країн в подальшому, хто б там не був, і мені дуже цікаво і я буду стежити за цим, як вдасться зараз утримати Міхеїла Саакашвілі від втручання у внутрішні справи Грузії", - сказав Георгій Гахарія.

Нагадаємо, 7 травня Президент України Володимир Зеленський затвердив колишнього президента Грузії і ексгубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі головою Національної ради реформ. Цьому передували заяви нинішньої влади Грузії, в тому числі прем'єр-міністра і президента, про неприйнятність призначення Саакашвілі на будь-який високий пост в Україні. 8 травня МЗС Грузії відкликав свого посла в Україні Теймураза Шарашенідзе в Тбілісі для консультацій.

Джерело: УНН