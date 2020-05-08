Грузія вирішила поки відкликати свого посла в Києві для консультацій через призначення Саакашвілі

Грузія відкликає свого посла в Україні для консультацій.

Причиною цього стало призначення колишнього президента Михайла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

За його словами, це нормальна практика.

"Це звичайна практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - сказав Залкаліані.

При цьому міністр зазначив, що, незважаючи на це рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі застерегла український уряд щодо будь- якого призначення Міхеіла Саакашвілі на державну посаду. 28 квітня на сайті президента Грузії з'явилася відповідна заява. Текст починається з нагадування, що Грузія та Україна є близькими стратегічними партнерами, співпраця яких базується на багаторічній дружбі, повазі, спільних інтересах та прагненнях.