Хто переміг би на найближчих президентських виборах - опитування КМІС

Якби вибори президента України відбувалися у кінці квітня, то найбільше голосів отримав би чинний голова держави Володимир Зеленський, за якого проголосували б 42,6% українців, що вже визначилися зі своїм вибором. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Ще 14,9% громадян проголосували б за Петра Порошенка, який був п'ятим президентом України. За Юрія Бойка готові віддати свої голоси 12,2% українців.

Ще 9,7% респондентів проголосували б за Юлію Тимошенко, а 6,4% - за Ігоря Семашка. За Анатолія Гриценка готові віддати свій голос на президентських виборах 4,3% виборців. Олег Ляшко отримав би під час виборів 3,5% голосів.

За Святослава Вакарчука готові проголосувати 1,8% громадян, ще 0,8% респондентів - віддали б свої голоси за Олександра Вілкула. За інших кандидатів у цілому б проголосували 3,7% опитаних.

КМІС

Опитування провели з 17 по 25 квітня за допомогою методу CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Дослідження проводилося серед українців старших 18 років, окрім громадян, які проживають на окупованих територіях Криму та Донбасу. Всього соціологи опитали 4024 особи. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до 25%, 1% - для показників близьких до 10%, 0,8% - для показників близьких до 5%, 0,4% - для показників близьких до 1%.

За матеріалами DT.UA