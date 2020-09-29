Єрмак: Фокін має піти з ТКГ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має залишити українську делегацію у ТКГ щодо Донбасу

Про це він написав у Facebook.

"Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції", - написав Єрмак.

Він заявив, що влада виступає за відновленні територіальної цілісності України.

"Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру. Росія повинна піти з нашої землі, забравши усе своє - армію, озброєні формування, військову техніку, окупаційні структури. А ще було б непогано, якби Росія забрала ще й свої дипломатичні пастки", - додав глава Офісу президента.

Єрмак зазначив, що Тристороння контактна група не ухвалює жодних рішень, а є "логістичним майданчиком для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами "Нормандського формату".

"Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ", - підсумував очільник ОПУ. За матеріалами Еспресо TV