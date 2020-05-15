Єрмак і Саакашвілі обговорили з послами G7 перспективи співпраці
2020-05-15 15:27
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі провели онлайн-конференцію з послами країн "Великої сімки".
Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.
Під час онлайн-конференції послів країн "Великої сімки" поінформували про плани роботи Національної ради реформ при Президентові України та обговорили формат подальшого співробітництва.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку й обговорили можливості співробітництва", - написав Саакашвілі. За матеріалами Укрінформ.