Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з ОРДЛО

Єрмак заперечує, що це будуть прямі переговори

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на останній зустрічі в Мінську учасники тристоронньої групи заявили про необхідність створення Консультативної ради.

"У складі політичної підгрупи заявили про необхідність створення цієї Ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання в пакетах мінських домовленостей, які можуть бути використані в роботі політичної підгрупи. Хочу заявити, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників ОРДЛО і їх визнання не існує. Жодних прямих переговорів ", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що мова йде про створення платформи, яка дозволить громадянам України з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання.

"Якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято на наступній зустрічі ТГК в Мінську", - додав Єрмак. За матеріалами РБК-Україна