Єрмак - послам G7: триває активний діалог на рівні радників "Нормандської четвірки"

Триває активний діалог на рівні радників "Нормандської четвірки" в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів Нормандського формату. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки", передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Як повідомили в Офісі, Єрмак поінформував послів про те, що триває активний діалог на рівні радників "Нормандської четвірки" в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів Нормандського формату.

Керівник Офісу Президента закликав послів країн G7 та уряди їхніх держав підтримати Україну в захисті позицій та закликати всі сторони дотримуватися режиму тиші.

За його словами, режим припинення вогню на сході України триває вже майже 100 днів, однак мають місце провокації з боку незаконних збройних формувань з метою його зриву. Вчора під час таких ворожих обстрілів, на жаль, двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення. Ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв УНН, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки". Основною темою зустрічі стали останні події, пов'язані з рішенням суддів Конституційного Суду, яке викликало великий резонанс у суспільстві.