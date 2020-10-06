Єрмак провів таємну зустріч з держсекретарем Ватикану, - ЗМІ

Під час одноденної поїздки в Італію голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч у форматі тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном

Про зустріч офіційно не повідомлялося, проте вона є в програмі візиту, яка потрапила в розпорядження видання "Дзеркало тижня", інформує "ДС".

За інформацією дипломатичних джерел видання, до підготовки цього візиту не притягувалися ні український МЗС, ні посольства України в Італії та при Святому Престолі. Ключову роль в організації та підготовці зустрічі Єрмака з Паролін зіграв Клаудіо Гуджеротті, який у 2015-2020 рр був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні. За твердженням джерел видання, у Гуджеротті склалися довірчі особисті відносини з Єрмаком, і він діяв на його прохання. Ще 4 липня Гуджеротті отримав призначення до Великобританії, проте в даний час знаходиться в Ватикані на самоізоляції через зараження коронавірусів. Проте, завдяки власному авторитету і довіри з боку Папи Франциска Гуджеротті вдалося домовитися про зустріч віч-на-віч з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Паролін.

Як повідомляє видання, на зустрічі з української сторони не було навіть перекладача, а переклад забезпечувався іншою стороною. Поки Єрмак був у Ватикані, інші члени делегації знайомилися з місцевими пам'ятками на площі Пантеон.

За інформацією джерел видання, однією з головних тем цієї зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятною кандидатури посла України при Святому Престолі (ця посада залишається вакантною вже понад рік - з липня 2019 року), оскільки в ОПУ бачать значний посередницький потенціал, перш за все, гуманітарний, в можливе залучення Ватикану до врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі.

Як припускають джерела, на Банковій розраховують, що такий підхід буде позитивно сприйнятий держсекретарем Ватикану, і що він зможе сприяти тому, щоб Папа Франциск безпосередньо закликав президента Росії Путіна до прояву гуманності й розблокування і сприянню обміну заручниками на Донбасі.

Відзначимо, що Кардинал Паролін вважається однією з найвпливовіших фігур Святого Престолу. Не виключається його призначення архієпископом Венеції, що надалі уможливить його участь в конклаві кардиналів як кандидата на пост Папи Римського. Кардинал також є одним з найсильніших дипломатів Ватикану і представляв інтереси Святого Престолу в ряді чутливих питань, зокрема, організації діалогу з Північною Кореєю, мирному процесі на Близькому Сході, відновленні прямих контактів Ватикану з Китаєм і ін.