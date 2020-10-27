Єрмак розповів, чи йому вдається впливати на президента

Володимир Зеленський є відкритою людиною, але на нього неможливо вплинути. Таке розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Бабель".

Це зауважив у відповідь на питання, чи вдалося йому монополізувати вплив на президента.

"Президента неможливо обмежити, хто б цього не хотів. Він дуже відкрита людина і завжди хоче спілкуватися - від людей на вулиці до міністрів і їх заступників. Особисте відчуття для нього дуже важливе, і це неможливо змінити. Коли я можу якісь речі взяти на себе, роблю це, щоб він не витрачав час", - пояснив він.

Також прокоментував роботу попереднього очільника - Андрія Богдана.

"Я дякував Богдану на першій пресконференції за його роботу і повторив би ці слова і сьогодні. Не зважаючи на події, які трапилися потім, не зважаючи на його інтерв'ю (Гордону - Gazeta.ua)", - пояснив він. За матеріалами Gazeta.ua